Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:27
Так может выглядеть MacBook Pro 14" в новом дизайне
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Практически сразу после выхода первых устройств Apple на базе фирменного ARM-чипа M1, в сети начали ходить слухи о новых MacBook Pro: на 14 и 16 дюймов. Им приписывают обновлённый дизайн, возвращение зарядного порта MagSafe, а также избавление от панели Touch Bar. И вот, в сети появились качественные концепт-арты грядущих новинок.
На изображениях можно заметить все вышеперечисленные особенности новых ноутбуков Apple. Помимо изменённого дизайна и большей безрамочности, устройство с рендера получило дополнительный порт на левой грани. По всей видимости, это и есть MagSage — магнитный зарядный порт, от которого Apple избавилась в 2016 году.
Напомним, что основным источником информации о 14 и 16-дюймовых MacBook Pro является популярный аналитик Минг-Чи Куо. Ранее он неоднократно предсказывал те или иные особенности новых продуктов купертиновцев. Сейчас же он заявляет, что новые Pro-ноутбуки компании появятся в продаже до конца 2021 года.