Так может выглядеть MacBook Pro 14" в новом дизайне

На изображениях можно заметить все вышеперечисленные особенности новых ноутбуков Apple. Помимо изменённого дизайна и большей безрамочности, устройство с рендера получило дополнительный порт на левой грани. По всей видимости, это и есть MagSage — магнитный зарядный порт, от которого Apple избавилась в 2016 году.