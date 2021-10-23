Таким будет новый топовый планшет Samsung

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 07:32
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Таким будет новый топовый планшет SamsungКак внешне, так и «внутренне»
Несмотря на то, что Unpacked, посвящённый новым флагманским устройствам Samsung, пройдёт лишь в начале 2022 года, в сети уже появились изображения грядущего топового планшета компании.
Речь идёт о Samsung Galaxy Tab S8, рендеры которого опубликовал популярный интернет-инсайдер OneLeaks. Это именно он автор многих подобных артов, которые по итогу оказывались чуть ли не 1 в 1 схожими с финальным продуктом.
При этом источники также раскрыли и «внутренние» особенности устройства. Например, в основу планшета, судя по всему, ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер его дисплея составит 11 дюймов (ожидается частота обновления 120 Гц), а ёмкость аккумулятора — 8000 мАч.
Отметим, что вероятнее всего анонс Samsung Galaxy Tab S8 состоится в январе 2022 года. Одновременно с планшетом нас также ждёт первая демонстрация новой флагманской линейки Galaxy S22.
Источник: Zouton