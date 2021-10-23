Таким будет новый топовый планшет Samsung

Речь идёт о Samsung Galaxy Tab S8, рендеры которого опубликовал популярный интернет-инсайдер OneLeaks. Это именно он автор многих подобных артов, которые по итогу оказывались чуть ли не 1 в 1 схожими с финальным продуктом.

При этом источники также раскрыли и «внутренние» особенности устройства. Например, в основу планшета, судя по всему, ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер его дисплея составит 11 дюймов (ожидается частота обновления 120 Гц), а ёмкость аккумулятора — 8000 мАч.