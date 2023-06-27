TCL привезла в Россию планшет с безвредным для глаз экраном

Обе модели обладают яркими экранами и стильными алюминиевыми корпусами. Особенностью планшета TCL NXTPAPER 11 является инновационная технология NXTPAPER версии 2.0 — она снижает интенсивность вредного синего света для защиты глаз.

Несмотря на увеличенную диагональ экрана до 11 дюймов, планшеты остаются компактными и лёгкими с толщиной корпуса всего 6,9 мм и весом менее 500 г.

По словам производителя, они идеально подходят для развлекательных целей и работы благодаря соотношению сторон 5:3 и встроенному аккумулятору, обеспечивающему до 10 часов просмотра видео.

В основу планшетов лёг процессор Helio P60T от MediaTek с 4 ГБ оперативной памяти. Внутреннего же накопителя может быть либо 64 ГБ, либо 128 ГБ. Его можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ.

Обе модели работают под управлением Android 13 и поддерживают активный стилус с высокой чувствительностью.

Новинки доступны для покупки в магазинах DNS, а также на маркетплейсах Ozon и Яндекс.Маркет по различным ценам, начиная от 13 990 рублей в случае с TAB 11 и за 15 990 рублей, если речь идёт о NXTPAPER 11.