Tecno представила компактный ноутбук MegaBook T1 14″ с огромным аккумулятором

Опубликовано 20 сентября 2024, 20:381 мин.
Tecno представила компактный ноутбук MegaBook T1 14″ с огромным аккумуляторомРабота до 18,5 часов без подзарядки
Tecno представил новый ноутбук MegaBook T1 14″, оснащенный емким аккумулятором на 75 Вт⋅ч, что значительно превышает стандартные 45−53 Вт⋅ч для 14-дюймовых моделей. Это позволяет устройству работать до 18,5 часов без подзарядки.
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Ноутбук весом 1,39 кг и толщиной 14,8 мм создан на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и поддержкой до 16 потоков, что обеспечивает высокую производительность. Устройство оснащено встроенной графикой AMD Radeon, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
MegaBook T1 имеет 14-дюймовым Full HD экран с яркостью 350 нит и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает 100% цветовой охват sRGB и сертификацию TÜV Eye Comfort. Для аудиовизуального погружения Tecno использует систему Holographic Sound с объемным звучанием DTS.
Ноутбук имеет 9 разъемов, клавиатуру с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. В комплекте идет зарядное устройство на 65 Вт, основанное на технологии GaN. Цена на MegaBook T1 14 составит 62 990 ₽.