Tecno представила компактный ноутбук MegaBook T1 14″ с огромным аккумулятором

Ноутбук весом 1,39 кг и толщиной 14,8 мм создан на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и поддержкой до 16 потоков, что обеспечивает высокую производительность. Устройство оснащено встроенной графикой AMD Radeon, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

MegaBook T1 имеет 14-дюймовым Full HD экран с яркостью 350 нит и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает 100% цветовой охват sRGB и сертификацию TÜV Eye Comfort. Для аудиовизуального погружения Tecno использует систему Holographic Sound с объемным звучанием DTS.

Ноутбук имеет 9 разъемов, клавиатуру с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. В комплекте идет зарядное устройство на 65 Вт, основанное на технологии GaN. Цена на MegaBook T1 14 составит 62 990 ₽.