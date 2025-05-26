Tecno представила специальное предложение на ноутбуки MEGABOOK K15S и K16S

Модель MEGABOOK K15S предлагается в двух вариантах — с процессором AMD Ryzen 5 7430U и Intel Core i5−13420H. Обе версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Ryzen-модель стоит 34 999 рублей, а версия на Intel — 39 999 рублей.

Корпус ноутбука выполнен из металла, а экран диагональю 15,6 дюйма имеет антибликовое покрытие и Full HD-разрешение. Модель оснащена аккумулятором на 70 Вт·ч, что дает до 13 часов автономности. Зарядное устройство на 65 Вт позволяет восполнить 70% заряда за час, его также можно использовать для других гаджетов.

В линейку также входят ноутбуки MEGABOOK K16S. Они отличаются экраном с соотношением сторон 16:10. В акции участвуют два варианта: с AMD Ryzen 5 5625U (8 ГБ / 512 ГБ SSD) за 37 999 рублей и с Ryzen 7 5800U (16 ГБ / 1 ТБ SSD) за 44 999 рублей.

Все модели работают на Windows 11 и готовы к использованию сразу после покупки. В них предусмотрены девять портов подключения и поддержка функций для синхронизации с другими устройствами Tecno.