Tecno привезла в Россию металлические ноутбуки T1 с Intel и AMD на выбор

Можно даже выбрать из двух диагоналей экрана

Tecno объявил о старте продаж обновлённых ноутбуков Megabook T1 в России, которые теперь базируются на более современных процессорах. Это сравнительно лёгкие металлические ноутбуки для работы с мощными процессорами и тремя вариантами исполнения: диагональю 15,6 дюймов на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U и графическим процессором AMD Radeon и в диагоналях 15,6 и 14,1 дюймов, работающие с процессором Intel Core i5-12450H 12-го поколения и графическим процессором Intel UHD Graphics.