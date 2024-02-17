Tecno привезла в Россию металлические ноутбуки T1 с Intel и AMD на выбор

Опубликовано 17 февраля 2024, 01:44
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Tecno привезла в Россию металлические ноутбуки T1 с Intel и AMD на выборМожно даже выбрать из двух диагоналей экрана
Tecno объявил о старте продаж обновлённых ноутбуков Megabook T1 в России, которые теперь базируются на более современных процессорах. Это сравнительно лёгкие металлические ноутбуки для работы с мощными процессорами и тремя вариантами исполнения: диагональю 15,6 дюймов на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U и графическим процессором AMD Radeon и в диагоналях 15,6 и 14,1 дюймов, работающие с процессором Intel Core i5-12450H 12-го поколения и графическим процессором Intel UHD Graphics.
Вес и размер ноутбуков тоже радует: ноутбуки диагональю 15,6" весят 1,56 кг, а толщина корпуса составляет 14,8 мм. Младшая же модель размерами в 14,1" весит всего 1,39 кг при сохранении толщины старших моделей.
Основными плюсами новых ноутбуков Tecno называет:
- Память двухканальная уже из коробки, а вот стандартные накопители довольствуются интерфейсом PCIe 3.0 вместо актуального 4.0. Объем оперативной памяти равен 16 ГБ, а у SSD она составляет 512 ГБ.
- Пиковая яркость 350 кд/м2 и идеальный цветовой охват 100% sRGB, подтвержденный сертификатом TÜV Eye Comfort.
- Микрофоны ноутбука способны подавлять фоновый шум на расстоянии до 6 метров, чтобы голос во время видеозвонков всегда было чётко слышно.
- В комплекте с ноутбуком поставляется компактное зарядное устройство GaN мощностью 65 Вт. Производитель обещает петли, с которыми ноутбук можно будет открывать одной рукой.
Megabook T1 2024 модельного года уже поступили в продажу, младшая версия с 14.1" дисплеем, 16/512 ГБ памяти и процессором Core i5-12450 начинается с 55 тысяч рублей, за вариант с 15.6" дисплеем, 16/512 ГБ памяти на процессоре Ryzen 7 5800U производитель просит от 60 тысяч рублей соответственно.