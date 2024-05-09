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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 09 мая 2024, 08:14
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Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественника

Разница ощутима
Свежий тест Geekbench раскрыл, что новый iPad Pro с чипом M4 значительно превосходит своего предшественника с чипом M2 по производительности.
Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественника
© Ferra

В базе данных бенчмарка отмечено, что iPad Pro с M4 показал результат в 3767 баллов в одноядерном режиме и 14677 баллов в многоядерном, что примерно в 1.5 раза выше по сравнению с iPad Pro на базе M2, чьи показатели составили около 2500 и 10000 баллов соответственно.

Чип M4, использующий второе поколение 3-нм техпроцесса, содержит 280 млрд транзисторов и представляет собой новую архитектуру SoC, что явно улучшило энергоэффективность устройства.

Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественника
© MyDrivers

Процессор включает в себя 10 ядер — четыре высокопроизводительных и шесть энергоэффективных, обладающих улучшенными декодирующими и исполнительными механизмами.

Кроме того, в M4 интегрирована 10-ядерная GPU, базирующаяся на новейшей графической архитектуре, которая впервые включает динамическое кэширование, аппаратную поддержку меш-шейдинга и трассировку лучей для iPad.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPad Pro
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#Apple