Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественника

Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественникаРазница ощутима
В базе данных бенчмарка отмечено, что iPad Pro с M4 показал результат в 3767 баллов в одноядерном режиме и 14677 баллов в многоядерном, что примерно в 1.5 раза выше по сравнению с iPad Pro на базе M2, чьи показатели составили около 2500 и 10000 баллов соответственно.
Чип M4, использующий второе поколение 3-нм техпроцесса, содержит 280 млрд транзисторов и представляет собой новую архитектуру SoC, что явно улучшило энергоэффективность устройства.
Процессор включает в себя 10 ядер — четыре высокопроизводительных и шесть энергоэффективных, обладающих улучшенными декодирующими и исполнительными механизмами.
Кроме того, в M4 интегрирована 10-ядерная GPU, базирующаяся на новейшей графической архитектуре, которая впервые включает динамическое кэширование, аппаратную поддержку меш-шейдинга и трассировку лучей для iPad.