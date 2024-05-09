Тест Geekbench показал, насколько новый iPad Pro быстрее предшественника

В базе данных бенчмарка отмечено, что iPad Pro с M4 показал результат в 3767 баллов в одноядерном режиме и 14677 баллов в многоядерном, что примерно в 1.5 раза выше по сравнению с iPad Pro на базе M2, чьи показатели составили около 2500 и 10000 баллов соответственно.

Чип M4, использующий второе поколение 3-нм техпроцесса, содержит 280 млрд транзисторов и представляет собой новую архитектуру SoC, что явно улучшило энергоэффективность устройства.