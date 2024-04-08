The Verge: Microsoft уверена, что Windows на Arm сможет победить Apple

Годы невыполненных обещаний от Qualcomm могут быть искуплены предстоящим выпуском чипов Snapdragon X Elite. Microsoft ожидает, что эти процессоры обеспечат непревзойденную производительность, позиционируя Windows on Arm как грозного конкурента на рынке. В частности, Microsoft планирует продемонстрировать превосходство процессоров над M3 MacBook Air, особенно в процессорных задачах, ускорении ИИ и эмуляции приложений.

Решая исторические проблемы, Microsoft намерена устранить проблемы совместимости приложений на устройствах с Windows on Arm с помощью расширенных возможностей эмуляции приложений. Стратегический переход компании на модели на базе Arm, включая Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, означает смелый отход от чипов Core Ultra от Intel, нацеленный на потребительскую привлекательность.

Устройства на базе процессоров Snapdragon X Elite, называемые внутри компании «ПК нового поколения с искусственным интеллектом» (AI Copilot PCs), станут пионерами в использовании функций, основанных на искусственном интеллекте, включая инновационное приложение AI Explorer. Эта технология обещает революционизировать взаимодействие с пользователем, предлагая беспрепятственный доступ к прошлым действиям и улучшая качество потокового видео.

Оптимизм Qualcomm в отношении своих новых процессоров, подкрепленный впечатляющими бенчмарками, намекает на смену парадигмы в вычислениях. С учетом того, что Microsoft, ориентируясь на ИИ, намерена переосмыслить Windows, будущее обещает новую эру инноваций и доступности компьютеров. Следите за новостями о новаторской инициативе Microsoft по созданию ПК с искусственным интеллектом 20 мая.