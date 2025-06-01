Thunderobot представит новые игровые ноутбуки ZERO на CES 2025

Ноутбуки серии ZERO будут оснащены процессорами Intel «2-го поколения Core Ultra» и графическими картами от NVIDIA. Также в некоторых моделях будет использоваться процессоры AMD Ryzen 9000.

Thunderobot также представит новые «умные очки» с функциями дополненной реальности. Компания планирует развивать эту технологию для улучшения взаимодействия человека с компьютером в реальном времени, но подробности пока остаются неясными.

Кроме того, Thunderobot уже продает несколько моделей ноутбуков, включая Radiant 16 с экраном 16 дюймов и графикой NVIDIA GeForce RTX 4070, а также Storm 15, который ориентирован на более доступную цену. В линейке есть устройства для разных категорий пользователей, от бюджетных до более мощных решений для геймеров.