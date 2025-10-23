Tom's Hardware протестировал MacBook Pro M5: мощнее, быстрее, но не для всех

Новый чип M5 с 10 ядрами (4 производительных и 6 энергоэффективных) демонстрирует прирост 10–20% производительности по сравнению с M4.

В Geekbench 6 ноутбук набрал 4288 баллов в одноядерном и 17 926 в многоядерном режиме — на 18% больше, чем у прошлогодней модели. Графика стала мощнее примерно на 30%, что особенно заметно в играх.

Скорость SSD выросла почти вдвое — при копировании 25 ГБ данных достигла 1917 МБ/с. Экран Liquid Retina XDR (3024 × 1964, 120 Гц) остаётся одним из лучших на рынке, а опция nano-texture (с доплатой в $150) снижает блики.