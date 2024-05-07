У Apple появится Pro-версия стилуса Apple Pencil

Так, помимо новых моделей iPad, включая iPad Pro с OLED-экранами, компания также может представить новую версию стилуса — Apple Pencil Pro. Намек на это обнаружили в HTML-коде на японском сайте Apple.

На данный момент в ассортименте Apple есть стилусы первого и второго поколения, а также Apple Pencil USB-C.

Однако новый стилус, согласно утечкам, будет носить название Pencil Pro. Это указывает на то, что он будет предложен в качестве дополнения к существующим моделям, а не их замене.

Ожидается, что Apple Pencil Pro получит ряд существенных улучшений, включая тактильную обратную связь, новый жест сжатия и даже поддержку гарнитуры Apple Vision Pro. Эти функции явно выделяют новый стилус среди предшественников.

Подробности станут известны уже через несколько часов — презентация намечена на 17:00 по московскому времени.