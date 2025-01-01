У компьютеров Apple с чипом M4 нашлась проблема при работе с широкоформатными мониторами

Пользователи отмечают, что макми на M4 неправильно отображают параметры разрешения для таких экранов, из-за чего интерфейс и текст выглядят размытыми.

Старые устройства Apple, как на базе Intel, так и с чипами M1 и M2, корректно работают с этими мониторами в режиме HiDPI, который улучшает четкость изображения. Однако на новых Mac этот режим отсутствует. Проблему отмечают владельцы Mac Mini M4 и MacBook Pro M4.

Некоторые пользователи смогли включить HiDPI с помощью стороннего ПО, например, BetterDisplay, но это снижает частоту обновления экрана с 75 Гц до 60 Гц.

Apple пока не признала проблему официально, а пользователи советуют воздержаться от покупки Mac M4, если вы используете ультраширокие мониторы.