У компьютеров Apple с чипом M4 нашлась проблема при работе с широкоформатными мониторами

Опубликовано 01 января 2025, 07:101 мин.
У компьютеров Apple с чипом M4 нашлась проблема при работе с широкоформатными мониторамиКомпания пока никак не прокомментировала ситуацию
Владельцы новых компьютеров Apple с чипом M4 столкнулись с проблемами совместимости при работе с ультраширокими мониторами с разрешением 5K (5120 x 2160).
Пользователи отмечают, что макми на M4 неправильно отображают параметры разрешения для таких экранов, из-за чего интерфейс и текст выглядят размытыми.
Старые устройства Apple, как на базе Intel, так и с чипами M1 и M2, корректно работают с этими мониторами в режиме HiDPI, который улучшает четкость изображения. Однако на новых Mac этот режим отсутствует. Проблему отмечают владельцы Mac Mini M4 и MacBook Pro M4.
Некоторые пользователи смогли включить HiDPI с помощью стороннего ПО, например, BetterDisplay, но это снижает частоту обновления экрана с 75 Гц до 60 Гц.
Apple пока не признала проблему официально, а пользователи советуют воздержаться от покупки Mac M4, если вы используете ультраширокие мониторы.