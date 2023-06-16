У OnePlus свой путь: компания отказалась выпускать фирменные ПК или ноутбуки

Но у OnePlus, по всей видимости, нет никаких планов на данный рынок.

Так, уже после выхода первого планшета компании у её президента спросили, не стремится ли бренд «создать собственную экосистему, подобную Apple». Причём журналисты отдельно отметили, что для этого необходимо иметь в ассортименте ноутбук.

На это президент OnePlus заявил, что компания пока не рассматривает выпуск персональных компьютеров. В том числе и ноутбуков.

По его словам, в их видении технологий смартфоны и планшеты являются основными устройствами для работы и развлечений. А потому распыляться на что-то иное бренд не намерен. По крайней мере, пока что.