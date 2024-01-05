У Razer есть свои ноутбуки, и они получат улучшенные дисплеи

Blade 16 получит OLED-панель с 16-дюймовым экраном и частотой обновления 240 Гц, которая разработана совместно с Samsung. В то время как Blade 18 предстанет перед покупателями с 4K LED-экраном, обладающим частотой 165 Гц и поддержкой G-Sync для высокого качества изображения и снижения размытости движения.

Эти панели прошли проверку Calman и заводскую калибровку, обеспечивая точность цветопередачи и полный диапазон цветов DCI-P3. OLED-дисплей Blade 16 обещает качественный черный цвет, предлагая контрастность 1 000 000:1 и сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.