У Samsung появились два новых недорогих планшета — Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+

Компания представила 8,7-дюймовый Galaxy Tab A9 и 11-дюймовый Galaxy Tab A9+. Устройства обещают стать отличным выбором для тех, кто ищет качественный планшет по доступной цене.

Galaxy Tab A9 оснащён процессором Helio G99, а пользователи могут выбрать между версиями с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенного накопителя.

Планшет имеет 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340 × 800 пикселей.

Его «старший брат», Galaxy Tab A9+, работает на процессоре Snapdragon 695. Он предлагается с теми же вариантами памяти, но его экран больше — 11 дюймов с разрешением 1920 × 1200 пикселей.

Оба устройства работают на Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1. Что касается цен, то Galaxy Tab A9 с LTE и 4/64 ГБ памяти оценивается в $190, в то время как стоимость Galaxy Tab A9+ пока остаётся загадкой.