У Xiaomi Redmi вышел новый ноутбук в двух размерах, с процессором Intel Core i5-13500H и низкой ценой

Новинки оснащены мощным 12-ядерным и 16-поточным процессором Intel Core i5-13500H, дополненным оперативной памятью LPDDR5-6400. Это сочетание обеспечивает высокую производительность и скорость работы.

В ассортименте представлены две модели: с 14- и 16-дюймовыми экранами. Обе версии имеют металлический корпус толщиной всего 15.9 мм, при этом вес 14-дюймовой модели составляет 1.37 кг, а 16-дюймовой — 1.68 кг.

Экраны обеих моделей отличаются высоким качеством изображения: 14-дюймовая модель оснащена 2.8K-дисплеем с яркостью 300 нит, а 16-дюймовая — 2.5K-дисплеем с яркостью 400 нит.

Обе вариации поддерживают частоту обновления 120 Гц и технологию Dolby Vision, что делает их идеальными для работы и развлечений.

Особенностью новых ноутбуков является поддержка фирменной технологии Xiaomi HyperOS, которая позволяет легко сопрягать их с другими устройствами бренда.

Цена стартует от $590 за версию с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.