"Убийца" iPad Pro от Huawei показал внушительные результаты в тесте производительности
Так, MatePad смог набрать целых 3808 баллов в однопоточном тесте и 11832 балла в многопоточном, что, если честно, очень недурно. Производительность устройства, по сути, полностью соответствует другой недавней новинке компании — Huawei Mate 30 Pro. Напомним, что флагманский смартфон китайского производителя в свое время сумел набрать 3842 балла в однопоточном тесте и 11644 в многопоточном.
Учитывая все, что мы узнали из теста Geekbench, можно смело сделать предположение о том, что новый планшет компании будет построен на базе флагманского процессора Kirin 990. Что касательно оперативной памяти, то ее в устройстве будет 6 ГБ, а в качестве операционной системе будет использоваться самый свежий Android 10 c установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 10.