Ferra

"Убийца" iPad Pro от Huawei показал внушительные результаты в тесте производительности

И теперь мы знаем, на базе какого процессора работает устройство
Уже совсем скоро, 25 ноября, Huawei представит свой новый планшет MatePad, призванный побороться за место под Солнцем с iPad Pro от Apple. И хоть анонс новинки лишь должен состояться, устройство уже было замечено в бенчмарке Geekbench, что позволило прямо сейчас узнать о производительности нового планшета от китайского гиганта.

Так, MatePad смог набрать целых 3808 баллов в однопоточном тесте и 11832 балла в многопоточном, что, если честно, очень недурно. Производительность устройства, по сути, полностью соответствует другой недавней новинке компании — Huawei Mate 30 Pro. Напомним, что флагманский смартфон китайского производителя в свое время сумел набрать 3842 балла в однопоточном тесте и 11644 в многопоточном.

Учитывая все, что мы узнали из теста Geekbench, можно смело сделать предположение о том, что новый планшет компании будет построен на базе флагманского процессора Kirin 990. Что касательно оперативной памяти, то ее в устройстве будет 6 ГБ, а в качестве операционной системе будет использоваться самый свежий Android 10 c установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 10.