"Убийца" iPad Pro от Huawei показал внушительные результаты в тесте производительности

Учитывая все, что мы узнали из теста Geekbench, можно смело сделать предположение о том, что новый планшет компании будет построен на базе флагманского процессора Kirin 990. Что касательно оперативной памяти, то ее в устройстве будет 6 ГБ, а в качестве операционной системе будет использоваться самый свежий Android 10 c установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 10.