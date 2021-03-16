Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:01
Учителей и медработников оснастят планшетами с российским ПО
Причём соответствующее решение может быть утверждено уже до конца месяца
Как стало известно, российских учителей и медработников хотят обеспечить планшетами на базе отечественного ПО. С соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко выступило Минцифры РФ.
Ожидается, что устройства будут работать на базе операционной системы «Аврора», пишут Ведомости с ссылкой на документ министерства. Подобным образом Минцифры хочет поддержать развитие российской IT-индустрии.
Что интересно, утвердить решение об обязательной выдаче планшетов учителям и медработникам могут уже в марте 2021 года. Реализацией проекта займутся сотрудники Минцифры, Минфина, Минздрава и Минпросвещения.
Напомним, что ранее представители Министерства цифрового развития выступили с опровержением планов, согласно которым, якобы, в России было бы запрещено использовать зарубежный софт в школах. Такой путь развития, заявили в министерстве, на сегодняшний день уже не актуален.