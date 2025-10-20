Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 20 октября 2025, 09:45
1 мин.

Учёные и сенсоры изучили, как ноутбук HONOR влияет на психику человека

Тактильные ощущения формируют чувство комфорта
Блогер Ксения Прохорова и нейропсихолог Алёна Ванченко провели эксперимент, чтобы выяснить, как прикосновения и визуальные образы влияют на эмоции человека. В исследовании использовались сенсоры, фиксирующие активность мозга и реакцию на различные материалы, в том числе на ноутбук HONOR MagicBook Art 14.
Во время теста Ксении предлагали трогать разные поверхности — металл, ткань, пластик и дерево. Сенсоры регистрировали, как меняются показатели активности мозга в зависимости от ощущений. По словам нейропсихолога, именно через прикосновения человек формирует эмоциональную связь с предметом, а привычные тактильные стимулы могут вызывать чувство спокойствия или, наоборот, настороженности.

Когда в руки участницы попал ноутбук HONOR MagicBook Art 14, её реакция отличалась от остальных. Устройство показалось лёгким, приятным на ощупь и не вызывающим раздражения. Эксперт отметила, что подобные тактильные ощущения могут усиливать чувство эмоционального комфорта.

Эксперимент показал, что эмоциональное восприятие техники может быть не менее важным, чем ее технические характеристики. Ощущения от поверхности, текстуры и формы устройства способны влиять на общее настроение пользователя.

Сам ноутбук весит около одного килограмма и имеет толщину около одного сантиметра. В нём установлен сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3.1K и яркостью до 1600 нит, а также процессор Intel Core Ultra 7.

