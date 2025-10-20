Учёные и сенсоры изучили, как ноутбук HONOR влияет на психику человека

Во время теста Ксении предлагали трогать разные поверхности — металл, ткань, пластик и дерево. Сенсоры регистрировали, как меняются показатели активности мозга в зависимости от ощущений. По словам нейропсихолога, именно через прикосновения человек формирует эмоциональную связь с предметом, а привычные тактильные стимулы могут вызывать чувство спокойствия или, наоборот, настороженности.

Когда в руки участницы попал ноутбук HONOR MagicBook Art 14, её реакция отличалась от остальных. Устройство показалось лёгким, приятным на ощупь и не вызывающим раздражения. Эксперт отметила, что подобные тактильные ощущения могут усиливать чувство эмоционального комфорта.