$79 за USB-C: Apple представила новый стилус Pencil с единственным изменением

По словам представителей компании, новинка «идеально подходит для заметок, рисования, аннотаций и многого другого». Основное нововведение — USB-C порт для зарядки и сопряжения.

Стилус выполнен с матовой отделкой и имеет плоскую грань, которая примагничивается к iPad для хранения. Новый Apple Pencil будет доступен в начале ноября.