$79 за USB-C: Apple представила новый стилус Pencil с единственным изменением

17:54, 17 октября 2023
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$79 за USB-C: Apple представила новый стилус Pencil с единственным изменениемКоторый к тому же проще уже вышедшей версии
Сегодня Apple представила новый, более доступный Apple Pencil, который приносит всеми любимые функции, такие как пиксельная точность, низкая задержка и чувствительность к наклону.
По словам представителей компании, новинка «идеально подходит для заметок, рисования, аннотаций и многого другого». Основное нововведение — USB-C порт для зарядки и сопряжения.
Стилус выполнен с матовой отделкой и имеет плоскую грань, которая примагничивается к iPad для хранения. Новый Apple Pencil будет доступен в начале ноября.
Стоит отметить, что это не Pro-версия девайса. Она разместится аккурат между стилусом первого и второго поколений. Стоимость нового Apple Pencil составляет $79, и он совместим со всеми моделями iPad, имеющими порт USB-C.