Утечка: видео с секретной презентации первого планшета Google

Стоит отметить, что у нас до сих пор нет уверенности, финальный ли продукт показан на видео, но наличие нескольких цветовых вариантов указывает на то, что разработка девайса близка к завершению.

Напомним, что ранее инсайдеры уже заявляли, что Pixel Tablet будет доступен в четырёх цветовых вариантах, включая Desaturated Green, Off-White и два пока неизвестных оттенка. С появлением кораллового цвета становится ясно, что Google ставит на яркий и насыщенный дизайн своего нового планшета.

Слухи о характеристиках устройства включают 10,95-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 2560 пикселей, процессор Tensor G2 и поддержку зарядки мощностью 18 Вт.

Варианты внутреннего накопителя могут варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ. Устройство также должно получить поддержку Wi-Fi 6, иметь 8 Мп камеры Sony IMX355 спереди и сзади, а также предлагать опциональный стилус.