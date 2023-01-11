Увеличенный MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем окажется мощнее некоторых MacBook Pro

Увеличенный MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем окажется мощнее некоторых MacBook ProА вот это уже интересно
Накануне стало известно, что Apple отказалась от идеи выпуска нового 12-дюймового MacBook. Вместо него команда разработчиков займётся созданием увеличенной 15-дюймовой версии MacBook Air.
Фото: HowToiSolve
Теперь же появилась информация, согласно которой дизайн новинки будет похож на актуальную модель с чипом M2. При этом новый размер позволит оснастить его более мощным чипом M2 Pro. Это сделает его производительнее некоторых вариантов MacBook Pro.
При этом M2-версия будет поставляться с двухпортовым адаптером питания мощностью 35 Вт, а версия с чипом M2 Pro — с адаптером мощностью 67 Вт.
Из прочих особенностей MacBook Air 15” отмечаются «чёлка», уменьшенные чёрные рамки по бокам от экрана, а также клавиатура и трекпад того же типа, что и у текущей модели.
Ожидается, что массовое производство устройства начнётся уже в I квартале 2023 года, а анонс может состояться уже весной. Предполагаемая цена ноутбук — от 1500 долларов.