Увеличенный MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем окажется мощнее некоторых MacBook Pro

Теперь же появилась информация, согласно которой дизайн новинки будет похож на актуальную модель с чипом M2. При этом новый размер позволит оснастить его более мощным чипом M2 Pro. Это сделает его производительнее некоторых вариантов MacBook Pro.

При этом M2-версия будет поставляться с двухпортовым адаптером питания мощностью 35 Вт, а версия с чипом M2 Pro — с адаптером мощностью 67 Вт.

Из прочих особенностей MacBook Air 15” отмечаются «чёлка», уменьшенные чёрные рамки по бокам от экрана, а также клавиатура и трекпад того же типа, что и у текущей модели.

Ожидается, что массовое производство устройства начнётся уже в I квартале 2023 года, а анонс может состояться уже весной. Предполагаемая цена ноутбук — от 1500 долларов.