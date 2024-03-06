Уже в марте Microsoft выпустит новые ноутбуки Surface с прицелом на ИИ-функции

Ноутбуки Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут не просто мощными устройствами, но и первыми «AI PC», способными работать с инновационными ИИ-функциями Windows 11.

Новые возможности:

Copilot: умный помощник, который поможет вам с поиском информации, запуском программ и выполнением задач.

умный помощник, который поможет вам с поиском информации, запуском программ и выполнением задач. Реальные подписи и перевод: мгновенный перевод речи и видео в текст на любом языке.

мгновенный перевод речи и видео в текст на любом языке. Улучшение видеоигр: повышение производительности и плавности изображения.

повышение производительности и плавности изображения. Windows Studio Effects: улучшенные эффекты для видеозвонков, такие как размытие фона и виртуальные фоны.

улучшенные эффекты для видеозвонков, такие как размытие фона и виртуальные фоны. AI Explorer: революционная функция, которая позволяет искать информацию по всему компьютеру с помощью естественного языка.

Помимо ИИ-функций, новые Surface получат:

Улучшенные процессоры Intel Core Ultra и Qualcomm Snapdragon X Elite.

Продленное время автономной работы до 24 часов.

Улучшенные дисплеи: Surface Pro 10 получит OLED-экран с поддержкой HDR.

Обновленный дизайн: Surface Laptop 6 станет более компактным и стильным.

Первые устройства из новой линейки поступят в продажу уже в апреле.