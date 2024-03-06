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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 06 марта 2024, 08:36
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Уже в марте Microsoft выпустит новые ноутбуки Surface с прицелом на ИИ-функции

Недавно тем же похвасталась Apple в новых MacBook Air M3
Уже 21 марта Microsoft представит новую линейку Surface, которая станет настоящим прорывом в мире персональных компьютеров.

Ноутбуки Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут не просто мощными устройствами, но и первыми «AI PC», способными работать с инновационными ИИ-функциями Windows 11.

Новые возможности:

  • Copilot: умный помощник, который поможет вам с поиском информации, запуском программ и выполнением задач.
  • Реальные подписи и перевод: мгновенный перевод речи и видео в текст на любом языке.
  • Улучшение видеоигр: повышение производительности и плавности изображения.
  • Windows Studio Effects: улучшенные эффекты для видеозвонков, такие как размытие фона и виртуальные фоны.
  • AI Explorer: революционная функция, которая позволяет искать информацию по всему компьютеру с помощью естественного языка.

Помимо ИИ-функций, новые Surface получат:

  • Улучшенные процессоры Intel Core Ultra и Qualcomm Snapdragon X Elite.
  • Продленное время автономной работы до 24 часов.
  • Улучшенные дисплеи: Surface Pro 10 получит OLED-экран с поддержкой HDR.
  • Обновленный дизайн: Surface Laptop 6 станет более компактным и стильным.

Первые устройства из новой линейки поступят в продажу уже в апреле.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Surface
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#Искусственный интеллект
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#Microsoft