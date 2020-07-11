В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее фирменного ноутбука
Как сообщается, дисплей может покрыться трещинами при закрытии крышки ноутбука, если на камере установлена специальная накладка. Причем данная ситуация может возникнуть как в MacBook Air, так и в MacBook и MacBook Pro.
”Если вы установите на камеру накладку и попытаетесь закрыть Mac, это может привести к повреждениям дисплея, так как зазор между дисплеем и клавиатурой ноутбука минимальный. Кроме того, из-за накладки на встроенной камере могут неправильно работать датчик внешней освещенности и другие функции, такие как автоматическая регулировка яркости дисплея и технология True Tone”, - поделились представители Apple.
В компании посоветовали полагаться на зеленый индикатор камеры вместо накладок на камеру, который позволяет выяснить, работает ли она в данный момент. Кроме того, в качестве профилактики можно проверить в “Системных настройках” программы, которые имеют доступ к камере. А в случае, если пользователю все таки необходима накладка, Apple посоветовала придерживаться следующих правил: приобретать накладку толщиной 0,1 мм, в противном же случае, снимать накладку во время закрывания крышки; не применять накладки, способные оставить на устройства липкие следы.