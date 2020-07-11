В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее фирменного ноутбука

В компании посоветовали полагаться на зеленый индикатор камеры вместо накладок на камеру, который позволяет выяснить, работает ли она в данный момент. Кроме того, в качестве профилактики можно проверить в “Системных настройках” программы, которые имеют доступ к камере. А в случае, если пользователю все таки необходима накладка, Apple посоветовала придерживаться следующих правил: приобретать накладку толщиной 0,1 мм, в противном же случае, снимать накладку во время закрывания крышки; не применять накладки, способные оставить на устройства липкие следы.