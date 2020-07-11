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В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее фирменного ноутбука

Экран может потрескаться из-за защитной накладки на камеру
В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее фирменного ноутбука. Так, на своем официальном сайте представители компании опубликовали материал, предупреждающий пользователей о возникновении трещин в экране из-за защитной накладки на камеру.

Как сообщается, дисплей может покрыться трещинами при закрытии крышки ноутбука, если на камере установлена специальная накладка. Причем данная ситуация может возникнуть как в MacBook Air, так и в MacBook и MacBook Pro.

”Если вы установите на камеру накладку и попытаетесь закрыть Mac, это может привести к повреждениям дисплея, так как зазор между дисплеем и клавиатурой ноутбука минимальный. Кроме того, из-за накладки на встроенной камере могут неправильно работать датчик внешней освещенности и другие функции, такие как автоматическая регулировка яркости дисплея и технология True Tone”, - поделились представители Apple.

В компании посоветовали полагаться на зеленый индикатор камеры вместо накладок на камеру, который позволяет выяснить, работает ли она в данный момент. Кроме того, в качестве профилактики можно проверить в “Системных настройках” программы, которые имеют доступ к камере. А в случае, если пользователю все таки необходима накладка, Apple посоветовала придерживаться следующих правил: приобретать накладку толщиной 0,1 мм, в противном же случае, снимать накладку во время закрывания крышки; не применять накладки, способные оставить на устройства липкие следы.

Автор: Лилик Ми
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