В бенчмарке Antutu протестировали игровой планшет Lenovo Legion Y700 (2023)

Планшет основан на SoC Snapdragon 8+ Gen 1, что должно увеличить производительность одноядерных процессоров на 31%, многоядерных — на 23%. В 2 раза станет производительнее и графический процессор. Об этом свидетельствуют данные бенчмарка Antutu: планшет получил 1393,05 баллов.

Планшет может получить 12 или 16 ГБ оперативной памяти. О программном обеспечении известно, что Lenovo Legion Y700 (2023) может поставляться с оболочкой ZUI 15 на базе Android 13.