В бета-версии Android 14 нашли намёк на разработку второй версии планшета Google

Под этим названием, скорее всего, скрывается планшет Google Pixel Tablet 2. Но кодовые названия для планшетов у Google уже есть: Tangor и Tangorpro. А значит речь может идти ещё об одной версии планшета.

В коде тестовой версии Android нашли и упоминания аксессуаров для Pixel Tablet 2 под шифрами Korlan и Yuzu. Издание GizmoChina предполагает, что один из аксессуаров — зарядная док-станция для планшета.

Каких-либо характеристик Pixel Tablet 2 не приводится. Но предполагается, что эта модель может получить OLED-экран, клавиатуру и поддержку Pixel Stylus.