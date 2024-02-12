В бета-версии Android 14 нашли намёк на разработку второй версии планшета Google

Опубликовано 12 февраля 2024, 14:19
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В бета-версии Android 14 нашли намёк на разработку второй версии планшета GoogleИ аксессуаров
В коде текущей бета-версии Android 14 энтузиасты нашли упоминание новой версии планшета. Будущий гаджет носит кодовое название Citron.
Под этим названием, скорее всего, скрывается планшет Google Pixel Tablet 2. Но кодовые названия для планшетов у Google уже есть: Tangor и Tangorpro. А значит речь может идти ещё об одной версии планшета.
В коде тестовой версии Android нашли и упоминания аксессуаров для Pixel Tablet 2 под шифрами Korlan и Yuzu. Издание GizmoChina предполагает, что один из аксессуаров — зарядная док-станция для планшета.
Каких-либо характеристик Pixel Tablet 2 не приводится. Но предполагается, что эта модель может получить OLED-экран, клавиатуру и поддержку Pixel Stylus.