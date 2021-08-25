В ближайшие годы ноутбуки станут популярнее домашних ПК

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 05:46
В ближайшие годы ноутбуки станут популярнее домашних ПКНо всё равно рост рынка компьютеров замедлится
Специалисты International Data Corporation (IDC) провели свежее исследование мировых поставок ПК. По итогу они сделали прогноз, согласно которому уже в ближайшее время ноутбуки станут популярнее традиционных домашних компьютеров.
Именно за счёт тяги пользователей к портативным ПК, рынок компьютеров продолжит расти, сообщается на сайте IDC. При этом в текущем году поставки данного типа техники вырастут лишь 14,2 % до 347 млн единиц, в то время как изначально планировалось достичь показателя в 18%.
В качестве главной причины замедления называются логистические проблемы. Они были вызваны пандемией COVID-19.
Если же говорить о рынке планшетов, то тут рост окажется ещё более незначительным — всего 3,4 %.
Что же касательно будущих показателей, то в период с 2021 по 2025 годы совокупные годовые темпы роста поставок готовых настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций составят порядка 3,2%.