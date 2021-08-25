В ближайшие годы ноутбуки станут популярнее домашних ПК

Именно за счёт тяги пользователей к портативным ПК, рынок компьютеров продолжит расти, сообщается на сайте IDC. При этом в текущем году поставки данного типа техники вырастут лишь 14,2 % до 347 млн единиц, в то время как изначально планировалось достичь показателя в 18%.

В качестве главной причины замедления называются логистические проблемы. Они были вызваны пандемией COVID-19.

Если же говорить о рынке планшетов, то тут рост окажется ещё более незначительным — всего 3,4 %.

Что же касательно будущих показателей, то в период с 2021 по 2025 годы совокупные годовые темпы роста поставок готовых настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций составят порядка 3,2%.