В Европе запретят ноутбуки с несъёмными аккумуляторами

На этот раз в центре внимания оказались ноутбуки с несъёмными аккумуляторами. Так, парламент ЕС принял новые правила, предлагающие запретить продажу устройств со встроенными батареями.

Согласно данному предложению, портативные устройства должны быть оснащены сменными аккумуляторами, чтобы облегчить их замену, переработку и повторное использование.

Нынешнее предложение касается лишь ноутбуков, но в будущем эти правила могут быть распространены как на смартфоны, так и на планшеты. Цель таких мер — регулировка вопроса утилизации батарей и химических элементов, содержащихся в них.

Предложение чиновников предполагает, что у «правильных» аккумуляторов для ноутбуков должна быть повышенная долговечность.

Например, после 500 циклов зарядки он должен сохранять не менее 83% емкости, а после 1000 циклов — не менее 80%.

В то же время новые правила не будут распространяться на устройства, которые имеют защиту от попадания влаги, так как их конструкция не позволяет делать их разборными.