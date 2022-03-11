В Google предсказали «победу» планшетов над ноутбуками в ближайшем будущем

Так, «технический директор Android-планшетов» Рич Майнер заявила, что на её взгляд высокая производительность и низкая цена, в сравнении с ноутбуками, совсем скоро популяризирует данный тип техники среди масс.

Не последнюю роль во всём этом сыграет Android 12L. По мнению Майнер, новый тип системы от Google достаточно хорошо оптимизирован для устройств с дисплеем больше, чем у смартфонов. В том числе и в плане отображения приложений на больших экранах.

Часть экспертов считает, что Google начала высказывать подобные мысли исключительно потому, что в ближайшее время компания представит новый смартфон в линейке Pixel с большим экраном. Вероятно, это будет гибкий смартфон.