В Google заявили о приостановке работы над новым планшетом

Основное внимание Google уделяет искусственному интеллекту и взаимодействию с устройствами. Pixel 10 активно использует ИИ в фотографии и других функциях. Но для того, чтобы говорить о развитии, в том числе дизайна девайсов, включая новые форм-факторы, нужно понять их место на рынке.

В интервью обозревателю и инсайдеру Bloomberg Марку Гурману Остерло рассказал, что Google на данный момент заморозила разработку нового планшета как раз по указанной причине. И Google не гонится за новым складным смартфоном, — компании достаточно того, чего она достигла здесь и сейчас, несмотря на новые решения конкурентов, в том числе Samsung, HONOR, Huawei и Motorola. К этому добавляется и отказ от новомодных «умных» колец.

Кроме того, компания представила новые «умные» часы и наушники с поддержкой ИИ, направленные на улучшение взаимодействия с экосистемой. И всё это реализация заявленной политики Google.

В материале подчёркивается, что Google стремится доказать миру значимость своих устройств, конкурируя с такими компаниями, как Apple и OpenAI. Первая не гонится за новшествами в эстетике, делая ставку на дизайн как работающую и понятную пользователю систему.