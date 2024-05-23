В iPad с 8 ГБ оперативки распаяно 12 ГБ, но... 4 ГБ отключено

Опубликовано 23 мая 2024, 18:45
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В iPad с 8 ГБ оперативки распаяно 12 ГБ, но... 4 ГБ отключеноПричём только в младших моделях
Появилась информация, что в iPad Pro M4 установлено два модуля оперативной памяти по 6 ГБ, но 4 ГБ отключены, поэтому планшет предлагается с фактическим объёмом ОЗУ 8 ГБ.
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Об этом на форуме инсайдерского портала MacRumors рассказал пользователь под ником layerstack. То есть из фактических 12 ГБ ОЗУ Apple зачем-то отключает в этих устройствах 4 ГБ. Речь идёт о младшей 13" модели iPad Pro M4.
Энтузиаст рассказал, что разобрал планшет и увидел маркировку чипов памяти, где вместо заявленных 8 ГБ в младшей версии используются две распаянные микросхемы Micron по 48 Гбит каждая; эти 48 Гбит преобразуются в 6 ГБ. Следовательно, базовые версии iPad Pro оснащены 12 ГБ оперативной памяти.
Но в моделях с 16 ГБ оперативной памяти таких проблем нет — заявленный объём ОЗУ соответствует фактически установленным схемам с 16 ГБ памяти.
Источник:tom's Hardware
Автор:Андрей Кадуков
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