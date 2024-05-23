В iPad с 8 ГБ оперативки распаяно 12 ГБ, но... 4 ГБ отключено

Об этом на форуме инсайдерского портала MacRumors рассказал пользователь под ником layerstack. То есть из фактических 12 ГБ ОЗУ Apple зачем-то отключает в этих устройствах 4 ГБ. Речь идёт о младшей 13" модели iPad Pro M4.

Энтузиаст рассказал, что разобрал планшет и увидел маркировку чипов памяти, где вместо заявленных 8 ГБ в младшей версии используются две распаянные микросхемы Micron по 48 Гбит каждая; эти 48 Гбит преобразуются в 6 ГБ. Следовательно, базовые версии iPad Pro оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

Но в моделях с 16 ГБ оперативной памяти таких проблем нет — заявленный объём ОЗУ соответствует фактически установленным схемам с 16 ГБ памяти.