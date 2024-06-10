В iPad впервые появился встроенный калькулятор. И сразу умный

Опубликовано 10 июня 2024, 20:58
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В iPad впервые появился встроенный калькулятор. И сразу умныйНаконец-то дождались!
В iPad наконец-то появился встроенный калькулятор, который пользователи ждали с момента анонса первой модели устройства.
Одной из ключевых особенностей нового калькулятора является поддержка переменных. Это позволяет решать алгебраические уравнения и изменять переменные, чтобы увидеть, как меняются результаты в реальном времени.
Также можно создавать графики прямо в приложении.
Калькулятор поддерживает автоматическое суммирование списка чисел, что удобно для быстрого подсчета. Еще одна новинка — возможность писать выражения вручную с помощью Apple Pencil.
Когда пользователь пишет знак равенства, калькулятор автоматически вычисляет ответ и показывает его в рукописном виде, соответствующем вашему стилю.
Также калькулятор включает историю вычислений и преобразование единиц, что делает его еще более полезным инструментом для различных задач.