В июльский рейтинг производительных устройств Apple в основном вошли только iPad

Разработчики бенчмарка провели тысячи тестов, в результате которых места распределились следующим образом: первое место занял 13" iPad Pro M4, набравший 2,54 млн баллов, на втором месте — 11" iPad Pro M4 — 2,54 млн, на третьем — 12" iPad Pro M2, 2,01 млн баллов.

На четвёртом и пятом местах — 13" iPad Air M2 и 11" iPad Pro M2, получившие 1,96 млн и 1,93 млн баллов соответственно. За ними расположились 11" iPad Air M2 — 1,85 млн баллов, 12,9" iPad Pro M1 — 1,68 млн, 11" iPad Pro M1 и iPad Air M1, получившие 1,66 млн и 1,62 млн баллов соответственно.

Один из флагманов среди смартфонов Apple, iPhone 15 Pro с чипом Apple A17 Pro, занял только 10-е место и получил 1,51 млн баллов.

Далее по производительности расположились iPhone 15 Pro Max–iPhone 13 Pro Max, но эти модели не вошли в рейтинг месяца.