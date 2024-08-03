В июньский топ-10 AnTuTu попали планшеты и провальный iPhone 12 mini

iPad Pro 2 2017 года с 10,5" экраном набрал 96,63% положительных отзывов, на втором месте iPad Air 4 — 96,49%, на третьем расположился iPad Pro 11 M4 — 96,33%.

Четвёртое место досталось провальному iPhone 12 mini, этой моделью довольны 95,95% пользователей. И это несмотря на то, что после провала продаж модели, Apple вовсе отказалась от таких вариантов в пользу Plus. Пятое место у 12,9" iPad Pro 4 — 94,64%, шестое досталось iPad Pro 2 с 11" экраном — 95,06%.

В топ-10 также вошёл iPhone SE 2 2020 года который набрал 95% положительных оценок и получил седьмое место. На местах с восьмого по десятое оказались 11" iPad Pro 3 — 94,66%, iPad Air 5 — 93,87%, iPad mini 5 — 93,54%.