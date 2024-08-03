Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 03 августа 2024, 19:30
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В июньский топ-10 AnTuTu попали планшеты и провальный iPhone 12 mini

Но нет ни одной актуальной модели
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг удовлетворённости пользователей мобильными гаджетами Apple на июнь 2024 года. На первом месте оказался iPad Pro 2, также в рейтинг вошли iPhone 12 mini и iPhone SE, но ни одной текущей модели.
В июньский топ-10 AnTuTu попали планшеты и провальный iPhone 12 mini
© Antutu.com

iPad Pro 2 2017 года с 10,5" экраном набрал 96,63% положительных отзывов, на втором месте iPad Air 4 — 96,49%, на третьем расположился iPad Pro 11 M4 — 96,33%.

Четвёртое место досталось провальному iPhone 12 mini, этой моделью довольны 95,95% пользователей. И это несмотря на то, что после провала продаж модели, Apple вовсе отказалась от таких вариантов в пользу Plus. Пятое место у 12,9" iPad Pro 4 — 94,64%, шестое досталось iPad Pro 2 с 11" экраном — 95,06%.

В топ-10 также вошёл iPhone SE 2 2020 года который набрал 95% положительных оценок и получил седьмое место. На местах с восьмого по десятое оказались 11" iPad Pro 3 — 94,66%, iPad Air 5 — 93,87%, iPad mini 5 — 93,54%.

Источник:AnTuTu
Автор:Андрей Кадуков
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