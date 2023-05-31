В Китае начались продажи самого дорогого ноутбука Huawei за 160 тыс рублей

В Китае начались продажи самого дорогого ноутбука Huawei за 160 тыс рублейНо за эти деньги устройство очень даже достойное
Новенький ноутбук Huawei MateBook X Pro 2023 в версии с микроворсистым покрытием поступил в продажу по цене 13 999 юаней (около 160 тыс рублей).
Девайс основан на процессоре Intel Core i7 1360P, имеет 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ внутреннего накопителя. На данный момент это самая дорогая модель в портфолио Huawei.
MateBook X Pro оснащён новейшей технологией CMF, которая сочетает в себе магниевый корпус с поверхностным оксидированием для повышения прочности, устойчивости к износу и коррозии. Ноутбук также имеет уникальное матовое покрытие, что создаёт приятное тактильное ощущение.
Из прочих особенностей ноутбука можно отметить 14,2-дюймовый экран с разрешением 3120 х 2080 пикселей. Дисплей сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, отображает 1,07 млрд цветов и обеспечивает точность цветопередачи ΔE < 1 в цветовых пространствах P3 и sRGB.