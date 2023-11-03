В конце ноября в Россию привезут новые компьютеры Apple

Как рассказал «Известиям» директор сети restore: Расим Лемберанский, а также представители Ozon, «М.Видео-Эльдорадо» и МТС, в розничных российских магазинах новинки Appleи появятся.

По словам Лемберанского, в России компьютеры начнут продавать в течение двух недель после мирового старта продаж. В Ozon и «М.Видео-Эльдорадо» назвали похожие сроки. В МТС рассказали, что намерены привезти новые продукты Apple одними из первых, но сроков не озвучили.

Известно, что MacBook будут стоить от $1599 в США и от 1999 евро в Европе. Моноблоки — от $1299 и 1599 евро соответственно. В России в течение первых нескольких недель продаж стоимость компьютеров может быть завышена примерно в 2 раза.