В Лондонском аэропорту начали сканировать лица пассажиров при помощи iPad

Данная технология позволяет миновать два контрольно-пропускных пункта при посадке на поезд, следующий в Париж или другие европейские города. Вместо обычной процедуры с паспортными контролями и билетами, теперь путешественники могут пройти идентификацию с помощью системы распознавания лиц SmartCheck, работающей на iPad.

Пассажиры предварительно загружают приложение, проходят проверку подлинности своего удостоверения личности, сканируют лицо и привязывают билет.

При прибытии на вокзал Сент-Панкрас путешественник просто проходит через специальную дорожку с установленной системой SmartCheck, которая моментально подтверждает его личность.

Таким образом, теперь нет необходимости проходить билетные кассы и ручной паспортный контроль в Великобритании.