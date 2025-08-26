В М.Видео-Эльдорадо стартовал предзаказ планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025 с экраном-имитацией бумаги за 32 000 рублей

В М.Видео-Эльдорадо стартовал предзаказ планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025 с экраном-имитацией бумаги за 32 000 рублейРаньше такое было лишь во флагманах
Главная особенность модели — экран PaperMatte, ранее доступный только во флагманах. Благодаря технологии нанотравления и нанооптическому покрытию дисплей почти не бликует и остаётся читаемым даже на солнце.
Поверхность имитирует бумагу, поэтому использовать стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения удобно и естественно.
Планшет поставляется с рядом приложений для продуктивности, включая ПК-версию WPS Office и программу для рисования GoPaint. Среди интересных функций — улучшение рукописного текста с помощью ИИ и расширенные инструменты для заметок.
MatePad 11,5 2025 работает до 14 часов в режиме видео и поддерживает быструю зарядку SuperCharge 40 Вт. Доступны два цвета: сиреневый и космический серый.
Цена версии 8/256 ГБ с клавиатурой — 31 999 рублей, но при предзаказе до 29 сентября предлагаются скидка 3000 рублей, стилус за 1 рубль и дополнительная гарантия.