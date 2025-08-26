В М.Видео-Эльдорадо стартовал предзаказ планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025 с экраном-имитацией бумаги за 32 000 рублей

Главная особенность модели — экран PaperMatte, ранее доступный только во флагманах. Благодаря технологии нанотравления и нанооптическому покрытию дисплей почти не бликует и остаётся читаемым даже на солнце.

Поверхность имитирует бумагу, поэтому использовать стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения удобно и естественно.

Планшет поставляется с рядом приложений для продуктивности, включая ПК-версию WPS Office и программу для рисования GoPaint. Среди интересных функций — улучшение рукописного текста с помощью ИИ и расширенные инструменты для заметок.