В М.Видео открылся предзаказ на новенький iPad Air M3

Опубликовано 05 марта 2025, 07:001 мин.
В М.Видео открылся предзаказ на новенький iPad Air M3Оперативно
М.Видео-Эльдорадо открыла предзаказ на новые планшеты Apple.
iPad Air на чипе M3 и обновленный iPad уже доступны, причем можно оформить рассрочку без переплат.
Новый iPad Air M3 почти вдвое быстрее версии на M1 и до 3,5 раз мощнее, чем модель с A14 Bionic. Он представлен в двух размерах — 11 и 13 дюймов — и четырех цветах.
Улучшенная Magic Keyboard расширяет функциональность планшета, а поддержка Apple Intelligence добавляет новые AI-функции, включая интеллектуальное редактирование фото и встроенный ChatGPT в Siri.
Обновленный iPad получил чип A16, который на 50% быстрее предшественника.
Цена iPad начинается от 47 999 рублей, iPad Air 11 — от 79 999 рублей, а версия с 13-дюймовым дисплеем — от 114 999 рублей.