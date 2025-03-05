В М.Видео открылся предзаказ на новенький iPad Air M3

iPad Air на чипе M3 и обновленный iPad уже доступны, причем можно оформить рассрочку без переплат.

Новый iPad Air M3 почти вдвое быстрее версии на M1 и до 3,5 раз мощнее, чем модель с A14 Bionic. Он представлен в двух размерах — 11 и 13 дюймов — и четырех цветах.

Улучшенная Magic Keyboard расширяет функциональность планшета, а поддержка Apple Intelligence добавляет новые AI-функции, включая интеллектуальное редактирование фото и встроенный ChatGPT в Siri.

Обновленный iPad получил чип A16, который на 50% быстрее предшественника.

Цена iPad начинается от 47 999 рублей, iPad Air 11 — от 79 999 рублей, а версия с 13-дюймовым дисплеем — от 114 999 рублей.