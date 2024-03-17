В MacOS нашли новые ошибки: в этот раз с Java

Дефект затрагивает все версии Java выше 8, включая JDK 22, находящийся в стадии предварительного тестирования. Компания Oracle заявляет, что пока нет временного решения.

Высший менеджер по продуктам Oracle, Аурелио Гарсия-Рибейро, отметил, что данная проблема не была обнаружена в тестовой версии 14.4. Он также добавил, что приложения, предварительно скомпилированные с помощью GraalVM Native Image, вероятно, не пострадают.

Oracle уже уведомила об этой проблеме партнеров OpenJDK, пользователей и Apple. Поскольку откатить обновление macOS нетривиально, владельцам Mac с процессорами Apple Silicon придется ждать исправлений от Apple.

Тем не менее, пользователи могут временно вернуться к предыдущей версии системы, используя полное клонирование, чтобы продолжить использование Java до устранения проблемы.