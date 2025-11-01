Ноутбуки и планшеты
В ноутбучных экранах появится технология замедления до 1 Гц от Intel и BOE

Для экономии энергии
Чипмейкер Intel и китайский производитель дисплеев BOE совместно разрабатывают ИИ-технологию для снижения энергопотребления экранов в ноутбуках. О сотрудничестве компании объявили официально. На них ссылается портал WccfTech.
Начиная с 2026 года эти разработки будут интегрированы в различные продукты для внешних заказчиков на базе платформ Intel.

По информации источника, будущая технология включает динамическую частоту обновления дисплея (DRR), которая автоматически регулирует частоту обновления экрана в зависимости от отображаемого контента, что позволяет оптимизировать энергопотребление и увеличить время работы от батареи; сверхнизкую частоту обновления в 1 Гц для статичных сцен, причём при такой частоте обновления достигается значительная экономия энергии; адаптивную яркость HDR (AHR), которая автоматически настраивает яркость экрана в режиме HDR, что обеспечивает эффективное использование энергии при низкой освещённости и высокое качество изображения при максимальной яркости.

Как отмечается, BOE планирует стать первым поставщиком дисплеев с этой функцией.

