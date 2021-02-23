В новые ноутбуки Apple вернутся порты, пропавшие 5 лет назад

Речь идёт об HDMI-порте и порте для SD-карт, передаёт слова эксперта MacRumors. Отметим, что ранее о возвращении картридера ранее сообщал Марк Гурман из Bloomberg ещё в прошлом месяце.

Куо считает, что анонс устройств состоится во второй половине 2021 года. Согласно прежним утечкам, ноутбуки будут оснащены следующим поколением чипа M1, которое будет называться M1X. Его основным отличием от предшественника должно стать увеличения количества видеоядер с 8 до 16 или даже 32. Также ожидается появление версии ноутбуков с 32 ГБ оперативной памяти.