В продаже появился первый ноутбук с дискретной видеокартой Intel ARC

Речь идёт о 15-дюймовой модели, в основу которой лёг 12-ядерный процессор Intel актуального поколения Alder Lake. При этом до сих пор не совсем ясно, какая именно видеокарта того же бренда установлена в мобильный компьютер.

По мнению экспертов, ею может оказаться одна из бюджетных видеокарт на базе чипа DG2-128EU (A350M или A370M).