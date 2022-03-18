В продаже появился первый ноутбук с дискретной видеокартой Intel ARC

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:35
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В продаже появился первый ноутбук с дискретной видеокартой Intel ARCОфициальный анонс таких устройств ожидается лишь в конце марта
Внезапно, в популярном онлайн-магазине B&H Photo Video появился новый ноутбук Samsung — Samsung Galaxy Book 2 Pro. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Intel ARC.
Речь идёт о 15-дюймовой модели, в основу которой лёг 12-ядерный процессор Intel актуального поколения Alder Lake. При этом до сих пор не совсем ясно, какая именно видеокарта того же бренда установлена в мобильный компьютер.
По мнению экспертов, ею может оказаться одна из бюджетных видеокарт на базе чипа DG2-128EU (A350M или A370M).
Отметим, что это первый подобный ноутбук с видеочипом Intel ARC. Возможно, появление Galaxy Book 2 Pro — это банальная ошибка одного из сотрудников магазина. Официальный же запуск первых девайсов с установленной видеокартой «синих» намечен лишь на 30 марта.
Цена ноутбук Samsung достаточно демократична — 1349 долларов.