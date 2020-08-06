В продажу поступили новые недорогие ноутбуки Huawei на процессорах AMD
Речь идет о представленных недавно ноутбуках MateBook D 2020 Ryzen Edition. Что интересно, это в принципе первая линейка ноутбуков Huawei с 8-ядерным 7-нанометровым процессором Ryzen 7 4700U. Также в устройствах установлено до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти стандарта DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ.
В рамках обновленной линейки у пользователей есть выбор из двух моделей: D14 и D15. Они оснащены 14 и 15,6-дюймовыми IPS-экранами соответственно. Стоит отметить, что несмотря на достаточно низкую цену, обе модели получили металлический корпус, который проходит через процесс точной пескоструйной обработки.
Разброс цены между разными модификациями ноутбука на удивление невелик, стоимость устройств находится в промежутке между 585 (14-версия с Ryzen 5 4500U) и 671 (15,6 дюймов и Ryzen 7 4700U) долларами.