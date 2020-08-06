В продажу поступили новые недорогие ноутбуки Huawei на процессорах AMD

В рамках обновленной линейки у пользователей есть выбор из двух моделей: D14 и D15. Они оснащены 14 и 15,6-дюймовыми IPS-экранами соответственно. Стоит отметить, что несмотря на достаточно низкую цену, обе модели получили металлический корпус, который проходит через процесс точной пескоструйной обработки.

Разброс цены между разными модификациями ноутбука на удивление невелик, стоимость устройств находится в промежутке между 585 (14-версия с Ryzen 5 4500U) и 671 (15,6 дюймов и Ryzen 7 4700U) долларами.