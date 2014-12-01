В России компьютеры Apple остались самыми популярными, несмотря на уход компании

В первом полугодии 2023 года доля компьютеров Apple, преимущественно ноутбуков, сократилась до 6,6% по сравнению с 7% в прошлом году. В целом, поле ухода компании из России, продажи «яблочных» компьютеров упали на 25%, но эта электроника всё равно остаётся самой популярной на российском рынке.

По мнению аналитика Эльдара Муртазина, это обусловлено лояльностью и расположенностью российского потребителя к продуктам Apple. Ещё один собеседник «Известий» отметил, что доля других ведущих брендов компьютеров сократилась. Для сравнения, доля Lenovo в 2023 году составила 8,1% против 15,4% в 2022 доля Asus — 9,7% против 17,8%, Acer — 6,7% против 13,7%, HP — 3,8% против 21,3%.