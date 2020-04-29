Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:15
В России начали выдавать онлайн-кредиты на ноутбуки за две минуты
Для оформления нужна лишь дебетовая карта Сбербанка
Буквально сегодня стало известно, что в России начали выдавать онлайн-кредиты на ноутбуки за две минуты. Новая услуга для россиян стала доступной благодаря сотрудничеству сервиса кредитования "Покупай со Сбербанком" с компанией по производству компьютерной техники Acer.
Так, для того, чтобы приобрести ноутбук в кредит или в кредит без переплаты необходимо перейти на официальный сайт онлайн-магазина Acer, выбрать необходимую модель устройства, а при оформлении указать способ оплаты “Покупай со Сбербанком”. Далее требуется перейти в Сбербанк Онлайн для уточнения предзаполненной анкеты с последующей отправкой заявки на кредит. Примечательно, что на рассмотрение поданной покупателем заявки уходит, как правило, не более двух минут.
Стоит отметить, что каждый этап оформления кредита осуществляется через интернет. Так, покупателям необходима лишь дебетовая карта Сбербанка.