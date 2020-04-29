В России начали выдавать онлайн-кредиты на ноутбуки за две минуты

Так, для того, чтобы приобрести ноутбук в кредит или в кредит без переплаты необходимо перейти на официальный сайт онлайн-магазина Acer, выбрать необходимую модель устройства, а при оформлении указать способ оплаты “Покупай со Сбербанком”. Далее требуется перейти в Сбербанк Онлайн для уточнения предзаполненной анкеты с последующей отправкой заявки на кредит. Примечательно, что на рассмотрение поданной покупателем заявки уходит, как правило, не более двух минут.

Стоит отметить, что каждый этап оформления кредита осуществляется через интернет. Так, покупателям необходима лишь дебетовая карта Сбербанка.