В России начались продажи мощного ноутбука Acer Predator Triton 300 SE

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Сегодня в 09:31
В России начались продажи мощного ноутбука Acer Predator Triton 300 SEОт 119 990 рублей
Тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer привезла на российский рынок свой мощный ноутбук Predator Triton 300 SE. Минимальная стоимость новинки в России составляет 119 990 рублей.
Predator Triton 300 SE получил 14-дюймовый Full HD экран с частотой обновления изображения 144 Гц. Работает ноутбук на базе процессора Core i7-11370H одиннадцатого поколения с четырьмя ядрами, поддерживающими многопоточность. Также новинка получила 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Отметим и наличие двух вентиляторов AeroBlade 3D пятого поколения, которые осуществляют охлаждение, не издавая при этом громких звуков. Время автономной работы Predator Triton 300 SE составляет девять часов.
Купить можно модель с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или GeForce RTX 3060. Минимальная стоимость на российском рынке — 119 990 рублей.