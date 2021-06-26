В России начались продажи мощного ноутбука Acer Predator Triton 300 SE

Predator Triton 300 SE получил 14-дюймовый Full HD экран с частотой обновления изображения 144 Гц. Работает ноутбук на базе процессора Core i7-11370H одиннадцатого поколения с четырьмя ядрами, поддерживающими многопоточность. Также новинка получила 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Отметим и наличие двух вентиляторов AeroBlade 3D пятого поколения, которые осуществляют охлаждение, не издавая при этом громких звуков. Время автономной работы Predator Triton 300 SE составляет девять часов.

Купить можно модель с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или GeForce RTX 3060. Минимальная стоимость на российском рынке — 119 990 рублей.