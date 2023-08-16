В России начались продажи недорогого планшета Honor с 11-дюймовым экраном

Особенностью устройства стало наличие мощной аудиосистемы из 6 динамиков, размещённых по трём сторонам.

Планшет обладает экраном с высоким разрешением 2000 x 1200 пикселей, который отображает яркую и чёткую картинку.

Технологии защиты зрения, такие как динамическая яркость и режим «Циркадный ночной экран», делают его использование комфортным и безопасным для глаз.

Под капотом устройства находится восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G, изготовленный по технологии 6 нм. Планшет также оснащён аккумулятором на 7250 мАч, что обеспечивает ему автономность до 13 часов при просмотре видео.

Планшет уже можно купить в крупных российских магазинах и маркетплейсах, включая DNS, OZON и Ситилинк. С 16 августа по 11 сентября действует акционная цена — 22 999 рублей. После стоимость устройства составит 24 999 рублей.