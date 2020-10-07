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В России начались продажи нового дешевого планшета Samsung
По цене ниже среднебюджетного смартфона от Xiaomi
Как стало известно, в России начались продажи нового дешевого планшета Samsung — Samsung Galaxy Tab A7. Новинка имеет три цветовых варианта на выбор, а ее цена не превышает 20 тыс рублей.
“Сердцем” Galaxy Tab A7 10.4 стал довольно-таки средненький процессор Snapdragon 662. Зато планшет оснащен большим 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Оперативной памяти в устройстве 3 ГБ, в то время как постоянной от 32 до 64 ГБ на выбор. Поддерживаются MicroSD-карты объемом до 1 ТБ. Емкость аккумулятора девайса составляет 7,040 мАч, имеется быстрая проводная зарядка на 15 Вт.
Основная камера тут одинарная, на 8 Мп, а фронтальная чуть попроще — на 5 Мп. Samsung Galaxy Tab A7 также имеет порт USB-С и стандартный 3,5 мм аудиоразъем. Что же до цены планшета, то его можно купить по цене от 17,990 рублей.