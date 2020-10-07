В России начались продажи нового дешевого планшета Samsung

Основная камера тут одинарная, на 8 Мп, а фронтальная чуть попроще — на 5 Мп. Samsung Galaxy Tab A7 также имеет порт USB-С и стандартный 3,5 мм аудиоразъем. Что же до цены планшета, то его можно купить по цене от 17,990 рублей.