В России начались продажи планшета HUAWEI MatePad 12 X — скидки, подарки и новый стилус M-Pencil Pro

В период с 24 октября по 13 ноября действует специальное предложение: покупатели получают скидку 4000 рублей, наушники и часы HONOR CHOICE в подарок, а также расширенное сервисное обслуживание. Общая выгода достигает почти 28 000 рублей.

HONOR X9d оснащён кремний-углеродной батареей на 8300 мАч, обеспечивающей до трёх дней работы без подзарядки, и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 метров и защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K.

Устройство получило 6,79-дюймовый OLED-дисплей 1,5K с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 6 Gen 4 и камеру на 108 Мп с гибридной стабилизацией. HONOR X9d доступен в четырёх цветах и версиях 8/256 и 12/256 ГБ по цене от 34 000 рублей.